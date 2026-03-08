Iran, scontro in diretta tra Antonio Rinaldi e Giorgio Bianchi: “Quindi chi è diverso va bombardato?”

Una delle illusioni più diffuse nel dibattito occidentale è l’idea che il resto del mondo desideri vivere come noi. Tendiamo a pensare che tutti debbano adottare le nostre abitudini, la nostra cultura, il nostro modello politico e sociale. Ma questa è una semplificazione che spesso ci impedisce di comprendere la complessità della realtà internazionale. Il mondo non è uniforme e non tutti aspirano necessariamente allo stesso sistema politico o allo stesso stile di vita occidentale.

Esiste una dinamica geopolitica che attraversa tutta la storia: ci sono dittatori che fanno comodo e dittatori che non fanno comodo. Spesso coloro che per un certo periodo risultano utili agli equilibri internazionali diventano improvvisamente scomodi, e viceversa. Non è un fenomeno recente. È accaduto nei secoli e continua ad accadere ancora oggi. Questo porta però a un’altra semplificazione diffusa: l’idea che un sistema autoritario coincida automaticamente con un popolo totalmente oppresso e privo di consenso. Da qui sviluppa la discussione tra Antonio Rinaldi, già europarlamentare, e Giorgio Bianchi, documentarista e fotoreporter.