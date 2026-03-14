

L’episodio decisivo di Inter – Atalanta arriva al minuto 82 quando segna Krstovic, dopo il recupero palla di Sulemana che ruba palla a Dumfries. Il difensore interista a limite dell’area cerca di coprire la palla, cade dopo che Sulemana appoggia per un secondo la mano sulla sua schiena. Manganiello non fischia, il contatto è minimo e secondo l’arbitro non giustifica il volo con scalciata all’indietro del calciatore dell’Inter. Chivu viene espulso, a fine partita Kolarov e i giocatori nerazzurri circondano l’arbitro.

Finisce in pareggio una partita che l’Inter avrebbe dovuto chiudere prima, infatti dopo il vantaggio di Esposito la squadra ha avuto una marea di occasioni per il raddoppio mancate. L’ Inter protesta anche per un contatto su Frattesi in area di rigore, con Scalvini che viene anticipato dal centrocampista interista, il contatto viene giudicato leggere e il var non interviene. Il Milan in caso di vittoria può portarsi a soli 5 punti dalla capolista.