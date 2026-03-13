L’Inter potrebbe dire addio a Pio Esposito dopo solo una stagione in prima squadra: in arrivo la super offerta dalla Premier League

Quattro gol e quattro assist in 26 gare di campionato, due reti ed altrettanti assist in nove presenze in Champions League (38 presenze e 7 gol in totale in questa stagione). Il rendimento di Pio Esposito è stato oltre le aspettative in questa stagione all’Inter. Una riserva di lusso per Thuram e Lautaro Martinez, in alcuni match Chivu l’ha addirittura preferito ai due summenzionati.

Classe 2005, appena 20 anni ed un futuro radioso davanti a sé. I paragoni si sprecano nei suoi confronti e sembra già certa la sua convocazione da parte di Gattuso per i delicati play off che l’Italia giocherà a fine marzo (5 presenze e 3 reti con la Nazionale finora). Insomma, Pio Esposito è la nuova stella dell’Italia, il bomber che può crescere a dismisura: struttura fisica e talento non gli mancano, al pari della tecnica.

Pio Esposito, assalto dalla Premier: un club lo vuole ad ogni costo

L’Inter la scorsa estate ha respinto un’offerta del Napoli di circa 40 milioni perché decisa a puntare sul ragazzo nato a Castellammare di Stabia ed il suo rendimento è stato anche decisivo per lo scudetto sempre più vicino. Va da sé che un exploit in tal senso abbia acceso i riflettori sul ragazzo.

Diversi i club stranieri che l’hanno messo nel mirino e stanno studiando la sua situazione. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, se l’Arsenal lo segue ma non ha mosso passi, in estate sarebbe pronto l’assalto del Newcastle: il club bianconero in cui milita anche Tonali è deciso a partire all’assalto del calciatore.

I Magpies prenderanno un centravanti in estate e sono pronti a fare sul serio dal punto di vista delle cifre. Marotta considera incedibile il calciatore ed è pronto a respingere al mittente ogni possibile proposta in arrivo. Non è escluso, però, che arrivi la classica proposta irrinunciabile in grado di far saltare il banco e “costringere” l’Inter a cedere.