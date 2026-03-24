Sono ore caldissime in casa Roma per quel che concerne il futuro di Gian Piero Gasperini: ecco le ultime da Trigoria.

Nonostante il successo contro il Lecce (1-0) che ha permesso alla Roma di agguantare la Juve al quinto posto e di tenere la scia del Como, sono ore concitatissime a Trigoria per quel che riguarda il futuro di Gian Piero Gasperini. Il rapporto con il direttore sportivo Massara è tutt’altro che idilliaco e l’ex tecnico dell’Atalanta si aspettava una maggiore ‘protezione’ anche da parte di Ranieri, che lo ha voluto più di tutti alla guida del club capitolino.

E a fine stagione non sono esclusi colpi di scena sulla panchina della Roma nonostante il contratto fino al 30 giugno 2028 dell’attuale allenatore della Roma. Gasperini – secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Leggo’, Francesco Balzani – starebbe addirittura pensando di fare le valigie in estate: una svolta a dir poco inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa.

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La sosta per le Nazionali e l’impegno dell’Italia nei playoff Mondiali serviranno a riportare un po’ di sereno a Trigoria, ma la spaccatura tra tecnico e società rimane e, anzi, rischia di stravolgere completamente il futuro della Roma. Domenica 5 aprile, alla ripartenza in campionato, Mancini e compagni faranno visita all’Inter capolista: un match che potrebbe dire moltissimo sia in chiave scudetto e Champions sia per quel che riguarda il futuro di Gasperini nella capitale.