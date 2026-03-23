Roma, ultimatum dei Friedkin a Gasperini! Di Giovambattista: “Ranieri l’ha portato a Trigoria! Ora…”

Per l’agente 007 si trattava di una richiesta specifica quando ci si sedeva al bancone del bar: “agitato, non mescolato”. Per la Roma, invece, è diventato un problema concreto. Perché oggi la squadra giallorossa appare proprio così: agitata, ma mai davvero amalgamata. L’idea iniziale — unire l’esperienza di Gian Piero Gasperini, la visione dirigenziale di Ricky Massara e il ruolo di raccordo di Claudio Ranieri sotto la proprietà dei Friedkin — avrebbe dovuto garantire stabilità e crescita. Ma il progetto, almeno fin qui, non ha funzionato.

Friedkin-Gasperini, vertice a Trigoria e futuro in bilico

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la Roma di oggi difficilmente sarà quella di domani. La sensazione, sempre più concreta, è che la “triade” sia destinata a sciogliersi a fine stagione. Nessuno appare certo della propria posizione, nemmeno Gasperini, finito ora sotto osservazione dopo l’eliminazione prematura dall’Europa League.

Proprio questo tema è stato al centro del vertice andato in scena a Trigoria con la presenza del vicepresidente Ryan Friedkin. Un confronto dai toni civili, ma tutt’altro che leggero. Sul tavolo diversi nodi: la competitività della rosa, la gestione fisica della squadra e anche il delicato rapporto tra staff tecnico e area medica. Tutti aspetti che potrebbero portare a cambiamenti significativi nei prossimi mesi.

L’indiscrezione di Ilario Di Giovambattista: tensioni e aut-aut a Gasperini

In questo contesto già complesso, arriva l’indiscrezione raccolta dal direttore Ilario Di Giovambattista, che aggiungr ulteriori tensioni allo scenario: “Oggi c’è freddezza e tensione anche fra Ranieri e Gasperini, a cui i Friedkin e la società hanno dato un vero e proprio aut-aut. Non sopportano che il mister e il suo staff si permettano di invischiarsi o avviare trattative di mercato scavalcando la società. O cambia questo atteggiamento, oppure Gasperini rischia il posto”.

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