Forza Andrea

Il dott. Andrea Stramezzi, caro amico e grande professionista, sta vivendo ore molto delicate. “Papà è stato trovato in fin di vita“, ha comunicato ieri sera il figlio Pietro Stramezzi su X. “Non sappiamo ancora cosa sia successo. È ora in terapia intensiva, in coma, al policlinico di Milano. Ha sacrificato tutto per salvare gli altri… facendosi molti nemici…Preghiamo per lui insieme”. Il dottore, che abbiamo con orgoglio ospitato più volte raccontando del suo onorevole servizio fatto durante il COVID, è ora in coma. Attendiamo, con apprensione e speranza, nuove notizie sul suo stato di salute.

Papà @AStramezzi è stato trovato in fin di vita. Non sappiamo ancora cosa sia successo. È ora in terapia intensiva, in coma, al policlinico di Milano. Ha sacrificato tutto per salvare gli altri… facendosi molti nemici…

Preghiamo per lui insieme#PreghiamoPerStramezzi March 3, 2026