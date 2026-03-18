La sconfitta e l’eliminazione dalla Champions League per il Manchester City ha creato molte polemiche: ed arrivano anche le voci di esonero per Guardiola

Cinque gol in due gare. Si è chiusa così, mestamente, l’avventura del Manchester City nell’odierna edizione della Champions League. In quella che ormai può essere definita un grande classico, i Citizens sono stati eliminati dal Real Madrid. Dopo la sconfitta per 3-0 nel match di andata al Santiago Bernabeu, anche al ritorno è arrivato il ko, stavolta per 2-1 con espulsione di Bernardo Silva, doppietta di Vinicius e rete di Haaland.

I Citizens sono peraltro secondi in campionato dietro l’Arsenal che macina punti e vittorie tanto da essere ormai la grande favorita per il trionfo in Premier League. E così stanno già circolando rumors circa un possibile esonero di Pep Guardiola naturalmente a fine stagione, con il suo ciclo che viene considerato a più latitudini ormai chiuso.

In conferenza stampa, a precisa domanda se si sentirebbe soddisfatto a lasciare i Citizens con una sola Champions League conquistata, Guardiola ha risposto spiazzando i presenti. “Tutti vogliono esonerarmi, vero?“, la buona dose di ironia di Guardiola. “Un giorno verrò qui e dirò ‘ciao ciao ragazzi’. Ma sono ancora qui, con un altro anno di contratto“, ha proseguito, sottolineando come sotto la sua guida il Manchester abbia vinto un campionato sfondando quota 100 punti e, per l’appunto, una Champions.