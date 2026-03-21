Djokovic, arriva la clamorosa ufficialità: il tennista ha preso una decisione pazzesca, il gesto spiazza tutti

Novak Djokovic si sta preparando al meglio per i tornei europei sulla terra. Il tennista serbo ha saltato i due Masters 1000 degli Stati Uniti per infortunio ma ha nel mirino il ritornare in forma quanto prima. A Melbourne, agli Australian Open, ha chiuso arrivando fino alla finale, poi sconfitto da Carlos Alcaraz. In semifinale, però, ha battuto Sinner, giocando un tennis di altissimo livello.

Intanto, pur non giocando, Djokovic è più che presente a Miami, al torneo Open in corso di svolgimento. Moise Kouame, classe 2009, si è reso protagonista di una vittoria pazzesca contro Zachary Svajda rimontando da 5-7, 3-4 0-40. Una vera e propria impresa che è valsa la telefonata di Novak Djokovic.

“Dopo la vittoria mi ha scritto Djokovic. Sono nervoso, non so cosa rispondere e non so nemmeno se rispondere o meno. Mi ha scritto ‘grande partita oggi, congratulazioni, spero che tu arrivi lontano’. Cosa gli rispondo? Grazie Novak? Grazie idolo? Sto vivendo un sogno. Immaginate il vostro idolo che vi manda un messaggio del genere“ ha raccontato a Tennis Channel. Davvero un bel gesto da parte del tennista serbo.