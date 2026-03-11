Il campionato è nel vivo e c’è ancora tanto tempo prima del mercato estivo ma intanto arriva un brutto colpo per la Juventus: firma con l’Arsenal

La Champions League è una priorità assoluta in casa Juventus. I bianconeri devono necessariamente chiudere almeno al quarto posto in campionato per centrare la qualificazione alla prossima edizione della coppa. Senza i milioni dall’Uefa, infatti, si prospetta una sessione estiva di calciomercato da “lacrime e sangue”, altro che top player da ingaggiare.

E così la concentrazione massima è tutta rivolta al campo anche perché la Juventus non può permettersi altri passi falsi in campionato. E con una sola competizione – vista l’eliminazione dalla Champions League nei play off – l’obiettivo quarto posto non deve fallire.

Ciò nonostante alla Continassa la dirigenza scandaglia il mercato per quei rinforzi che potrebbero garantire un salto di qualità alla squadra senza un esborso economico eccessivo. Tra i calciatori nel mirino c’è Leon Goretzka, centrocampista 31enne del Bayern Monaco in scadenza di contratto.

A fine stagione lascerà la Baviera per una nuova esperienza ed è sottinteso sostenere come un calciatore con le sue qualità sia nel mirino di molte big italiane ed europee. In Serie A il Napoli nelle scorse settimane ha chiamato gli agenti ma anche Juventus ed Inter hanno mostrato interesse nel calciatore ambito anche da Atlético Madrid e club della Premier.

Stando a quanto afferma il giornalista Christian Falk sembra proprio che il suo futuro possa essere a Londra, sponda Arsenal. Il gioco dato da Arteta ai Gunners avrebbe colpito molto Goretzka tanto da mettere il club biancorosso in cima alle sue preferenze.