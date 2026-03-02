Clamorosa svolta di mercato in queste ultime ore: si tratta di una vera e propria beffa per la Juve di Luciano Spalletti.

Siamo nel momento cruciale della stagione e in Serie A si disputano diverse gare decisive per la corsa Champions e la salvezza, ma come sempre a tenere banco è anche il calciomercato. E le protagoniste, questa volta, sono Juventus e Milan che si stanno sfidando per uno dei profili più interessanti del panorama calcistico internazionale. Ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza alla Juventus ma adesso André Luiz Santos Dias, meglio noto come André, sarebbe a un passo dal trasferimento al Milan: si tratta di un centrocampista classe 2006 del Corinthians, di grandissima corsa e di cui si dice un gran bene in patria.

Secondo quanto riferito da ‘ESPN’, la dirigenza del Milan e quella del club brasiliano avrebbero raggiunto un’intesa di massima sulla base di 15 milioni di euro a cui andrebbero aggiunti altri 2 attraverso i bonus. Un colpo da novanta per il Diavolo che dimostra di voler ambire a traguardi importanti, mentre per la Juventus di Luciano Spalletti si tratta dell’ennesima beffa di questa tormentata stagione.