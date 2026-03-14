Antonio Conte ed un futuro a Napoli tutto da decifrare: le parole del tecnico ed un’ammissione che spiega tutto

Il Napoli ha vinto contro il Lecce in rimonta: un 2-1 firmato dalle reti di Hojlund e Politano realizzate nel secondo tempo. Gli azzurri hanno così tenuto il passo. Anzi, hanno recuperato due punti all’Inter capolista e possono guardare con curiosità e tranquillità i risultati del Milan secondo ma anche di Como, Roma e Juve (in campo in questi minuti) alle spalle.

Il Napoli punta quindi al secondo posto ed alla qualificazione alla prossima Champions League per poi tirare i conti a fine stagione. Tra i nodi da risolvere, ovviamente, il futuro di Antonio Conte a Napoli. I risultati sono stati positivi, considerata la Supercoppa Italiana conquistata, ma in Champions League il cammino è stato deludente ed i troppi infortuni hanno comunque frenato le velleità della formazione.

Cosa accadrà a fine stagione? A tal riguardo Massimo Callegari è stato decisamente chiarissimo. “Vedremo come finirà, dipenderà dalle ambizioni del tecnico e da quello che gli chiederà il club, con le valutazioni di De Laurentiis. In questo momento la sensazione è che si vada verso un divorzio” le sue parole a Sportmediaset.

Nella conferenza stampa postgara, però, Conte è chiaro chiarissimo. L’allenatore ha spiegato di star bene a Napoli, di essere contento e di voler continuare la sua avventura in azzurro.