Como-Roma, il rosso a Wesley scatena Pruzzo e Orsi ▷ “Basta scuse: Roma favorita dagli arbitri?!”

COMO-ROMA, POLEMICHE PER IL ROSSO A WESLEY – La Roma incassa la decima sconfitta stagionale e vede complicarsi la corsa alla Champions League. Al termine di una gara combattuta, il Como si impone 2-1, rimontando i giallorossi e approfittando anche di un episodio arbitrale destinato a far discutere a lungo: l’espulsione di Wesley. Con questo risultato la squadra capitolina scivola al sesto posto in classifica, perdendo terreno proprio dopo quella che, appena due settimane fa, sembrava essere stata una grande occasione per rilanciarsi nella lotta al quarto posto dopo il confronto con la Juventus.

Nel post gara, . “Wesley non commette fallo, si vede chiaramente. Addirittura si sposta per evitare il contatto con Diao“, ha affermato. “Non è la prima volta che il Como si trova in queste situazioni. Sono episodi anche cercati, un po’ troppo“.

Il tecnico non entra troppo nel dettaglio, ma lascia trasparire una certa amarezza per alcune dinamiche del calcio moderno: “Questo è diventato il calcio di oggi. Siamo coinvolti anche noi e non voglio entrare troppo nel merito, ma non mi piace e lo sapete. In altri momenti ho già parlato di questi aspetti. A Genova, ad esempio, c’era un rigore clamoroso per andare sul 2-1 per noi. In questo periodo siamo anche sfortunati“.

Secondo Luca Marelli di DAZN, l’arbitro sarebbe potuto intervenire in un solo caso: “In caso di fallo l’ammonizione è automatica, il problema rimane il fallo in sé. Non c’è un contatto basso nemmeno con Rensch. Diao va verso Rensch, forse c’è un contatto con la mano sulla schiena. Difficile vedere un fallo in questa circostanza. II VAR può intervenire in caso di uno scambio di persona, ci poteva essere un’eventuale on-field review per valutare chi dei due dovesse essere ammonito. In sala VAR hanno deciso di non intervenire probabilmente perché Wesley tocca Diao con la mano sulla schiena“.

Como-Roma, l’espulsione di Wesley continua a far discutere: scontro Orsi-Pruzzo in diretta

L’espulsione di Wesley non ha lasciato indifferenti nemmeno i nostri opinionisti. A Radio Radio Mattino – Sport & News è scoppiato un vero e proprio scontro tra Nando Orsi e Roberto Pruzzo. Orsi non ha usato mezzi termini: “Parlare dell’espulsione di Wesley non ha senso! Ieri il Como ha dominato la Roma: i romanisti hanno sempre una scusa, fatela finita!“

Il confronto ha acceso ulteriormente il dibattito sull’episodio, confermando come la decisione arbitrale sia destinata a rimanere uno dei temi più discussi di questa giornata di campionato.