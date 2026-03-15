La Roma perde in casa del Como lo scontro diretto in ottica Champions League, la rimonta della squadra di Fabregas si concretizza nel secondo tempo. Dopo un inizio perfetto per la Roma, aiutata dal rigore regalato dagli avversari, la squadra di Gasperini non è riuscita a gestire. Il Como ha spinto per tutta la partita e dopo l’espulsione di Wesley ha dimostrato di poter essere dominante. Il risultato finale è di 2 a 1, l’analisi è del pres. Ferrajolo: “Il Como è una squadra capace di un grande calcio, veloce, con due innesti nel secondo tempo che l’hanno anche migliorata. I giocatori della Roma dalla panchina non ti possono risolvere. Su questi tagli improvvisi del Como i difensori della Roma si sono sempre fatti sorprendere.

Il Como ha una qualità individuale e collettiva molto alta. La Roma ha anche delle attenuanti, quando non c’è Dybala e Soulé manca la qualità davanti, e Malen non ha con chi dialogare”.