Pessime notizie per Novak Djokovic: il protagonista è ancora una volta Sinner, ecco cos’è successo in queste ore.

Sinner è tornato. Il campione di San Candido, dopo il trionfo al Masters di Indian Wells, inizia nel migliore dei modi anche la sua avventura all’Atp 1000 di Miami, superando Damir Dzumhur in due set all’esordio. Si tratta di una vittoria davvero storica per il numero 2 del ranking Atp che, infatti, eguaglia un record detenuto da Novak Djokovic che resisteva addirittura da 10 anni (2016).

Grazie a questo successo, Sinner vince il 24esimo set di fila a partire dal ‘1000’ di Parigi e porta a 12 l’incredibile serie di vittorie consecutive: nel 2016 ci era riuscito il campionissimo Nole Djokovic, prima di essere sorpreso a Montecarlo all’esordio da Jiri Vesely.

Ma non è finita qui. L’azzurro punta a calare il bis dopo il successo di Indian Wells per avvicinarsi ulteriormente al primo posto di Alcaraz nella classifica Atp: i presupposti per assistere a una nuova impresa di Jannik ci sono tutti e i suoi tifosi si augurano che questo sia solo l’inizio di un 2026 ricco di successi. Seguiremo con grande attenzione quello che accadrà sui campi di Miami e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.