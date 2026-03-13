“Romanisti, quanto piangete! ▷ Bologna-Roma, Orsi punzecchia Pruzzo e Carina

Meglio il risultato della prestazione? Fino a un certo punto. Al fischio finale del match di andata degli ottavi di finale di Europa League fra Bologna e Roma, all’interno della piazza romanista si sono assistite a reazioni decisamente contrastanti. Da un lato chi, specie considerando la grande emergenza infortuni che ha colpito la squadra di Gasperini, si è detto comunque soddisfatto di un utile 1-1 in trasferta.

Dall’altra, c’è chi invece non è rimasto particolarmente soddisfatto della prestazione dei giallorossi. Come sempre, in realtà, la verità sta probabilmente nel mezzo. E’ vero: non è stata decisamente la miglior partita della Roma. Tanta difficoltà in attacco a produrre pericoli per la porta difesa da Skorupski (complici anche le assenze) e una difesa stranamente ballerina in confronto alla quasi totale inviolabilità a cui ci aveva abituato.

Ma effettivamente, soprattutto a freddo, il livello di disfattismo che si respira oggi sulle sponde giallorosse del Tevere sembra davvero eccessivo. In diretta su Radio Radio – Lo Sport, Nando Orsi si è scagliato scherzosamente proprio con il pessimismo (a suo dire esagerato) dei colleghi giallorossi:

“Romanisti, quanto piangete! In Europa si gioca su 180 minuti e l’1-1 è un buonissimo risultato. Ma quale arbitro imbarazzante: è stato bravo e ringraziate, perché il gol di Pellegrini in Italia lo annullavano…“

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT