Vince 0 a 2 la Lazio che batte il Bologna padrone di casa con due gol di Taylor, il Bologna aveva avuto la possibilità di passare in vantaggio con Orsolini che per-ò ha fallito il tiro dagli 11 metri a inizio secondo tempo. Il commento di Franco Melli:“Alla fine del primo tempo avevamo detto che la Lazio poteva portarla a casa. Una vittoria che da grande soddisfazione. Il commento va sulla campagna acquisti che secondo molti aveva svuotato la Lazio. Su tutti si sono distinti il portierino Motta capace di neutralizzare un rigore e un campione venuto dall’olanda , dall’Ajax, che ha segnato una doppietta importantissima.

La partita ha girato sul rigore di Orsolini, alla trecentesima presenza, un veterano, che si è trovato il nostro portierino davanti, che però ha parato il rigore. La Lazio ha avuto la pazienza giusta, considerando anche che un gol su tre arriva sempre nel finale peri biancocelesti.