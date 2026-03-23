Annuncio importantissimo in queste ore che coinvolge direttamente la Roma di Gian Piero Gasperini: tutti i dettagli.

Dopo la pesante eliminazione dall’Europa League subita per mano del Bologna, la Roma supera il Lecce nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A e si riporta a soli tre punti di distacco dal quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Tre punti fondamentali che tengono vive le speranze di Mancini e compagni, ma intanto arriva un annuncio che di certo non farà sorridere i tifosi giallorossi. A farlo è l’ex allenatore Fabio Capello nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La Roma non attraversa un momento brillante e anche contro il Lecce si sono viste le scorie dell’eliminazione dall’Europa League. Non sarà facile andare a riprendere il Como, che vince con facilità ed è nel pieno dell’entusiasmo. Fabregas è un allenatore davvero molto bravo”.

Corsa Champions, dunque, davvero complicata per la Roma che alla ripresa del campionato sarà impegnata sul campo della capolista Inter: a otto giornate dalla fine del torneo, non sono più ammessi passi falsi.