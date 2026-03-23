Annuncio importantissimo in queste ore che coinvolge direttamente la Roma di Gian Piero Gasperini: tutti i dettagli. 

Dopo la pesante eliminazione dall’Europa League subita per mano del Bologna, la Roma supera il Lecce nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A e si riporta a soli tre punti di distacco dal quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

GianPiero Gasperini urla
Gasperini (Ansa Foto) – RadioRadio

Tre punti fondamentali che tengono vive le speranze di Mancini e compagni, ma intanto arriva un annuncio che di certo non farà sorridere i tifosi giallorossi. A farlo è l’ex allenatore Fabio Capello nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La Roma non attraversa un momento brillante e anche contro il Lecce si sono viste le scorie dell’eliminazione dall’Europa League. Non sarà facile andare a riprendere il Como, che vince con facilità ed è nel pieno dell’entusiasmo. Fabregas è un allenatore davvero molto bravo”.

Corsa Champions, dunque, davvero complicata per la Roma che alla ripresa del campionato sarà impegnata sul campo della capolista Inter: a otto giornate dalla fine del torneo, non sono più ammessi passi falsi.