Domani sera a Bergamo l’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali: ecco cosa sta succedendo.

Cresce l’attesa per la semifinale dei playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì sera alle ore 20,45. Gli azzurri sono nettamente favoriti almeno sulla carta e partono con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare match come questi che nascondono sempre tantissime insidie. Gattuso confermerà il 3-5-2: in attacco Kean, Retegui e Pio Esposito si contendono le due maglie per partire titolari.

Proprio sul commissario tecnico della Nazionale e sulla gara di giovedì sera si è espresso in queste ore il giornalista Luigi Salomone, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con ‘Radio Radio Mattino Sport e News’: “La mia preoccupazione è Gattuso, allenatore un po’ emotivo. Sarei stato più tranquillo con Claudio Ranieri che di partite come queste in carriera ne ha sbagliate poche, ma l’avversario è talmente scarso che anche Gattuso può farcela“.

La parola passa ora al campo: l’Italia deve assolutamente battere l’Irlanda del Nord per poi giocarsi in finale le possibilità di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026: ci riuscirà secondo voi?