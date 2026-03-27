Brividi nel mondo dello sport: il protagonista è ancora una volta una vera e propria leggenda come Alex Zanardi.

Ormai ci siamo. Domenica 29 marzo si correrà a Roma la seconda edizione della Vertical Race, gara di 10 chilometri con partenza da via della XVII Olimpiade. L’attesissimo evento è organizzato dalla Fondazione Vertical, che si occupa di sostenere la ricerca per le lesioni midollari. Ed è proprio questo il grande obiettivo della Vertical Race, che punta a organizzare una corsa in cui i protagonisti sia persone con disabilità, agonisti, amatori e runners di ogni età.

Tra gli sportivi più attesi c’è sicuramente Tiziano Monti, atleta paralimpico, che prenderà parte alla corsa e gareggerà con una speciale handbike la cui scocca fu inizialmente progettata per il grande campione Alex Zanardi, una delle figure più emblematiche per chiunque parli di resilienza.

Ci sarà anche Julia Markowska, atleta paralimpica conosciuta a livello mondiale per la sua grandissima determinazione. Main sponsor della Vertical Race sarà Eli Lilly, colosso farmaceutico statunitense. Appuntamento, dunque, a domenica 29 marzo quando sin dalle prime ore del mattino ne vedremo sicuramente delle belle per le strade della capitale.