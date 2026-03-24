Alcaraz si ferma: clamorosa decisione dopo il ko a Miami

Alcaraz si arrende a Korda e dice addio al Master di Miami: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.
Carlos Alcaraz dice addio al Masters 1000 di Miami. Il numero 1 del ranking Atp si arrende in tre set a Sebastian Korda al terno turno e saluta il torneo: un’altra cocente delusione per il campione spagnolo, che già una settimana fa era stato sconfitto da Medvedev nella semifinale del Masters di Indian Wells.
Ecco quanto ammesso dallo stesso Alcaraz al termine della partita persa contro il tennista statunitense: “Quando mi affrontano, i miei avversari scendono in campo senza pressione ed hanno sicuramente molto più da guadagnare che da perdere. Ora tornerò a casa e ne approfitterò per rilassarmi con i miei cari. Ho assolutamente bisogno di staccare la spina in questo momento, dopodiché comincerò a preparare al meglio la stagione sulla terra battuta, in cui ci sono tanti eventi che non vedo l’ora di giocare. Devo assolutamente recuperare tutte le energie mentali”.
Momento delicato, dunque, per Alcaraz che si ferma per qualche giorno in vista dei prossimi appuntamenti della nuova stagione tennistica.