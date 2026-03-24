Alcaraz si ferma: clamorosa decisione dopo il ko a Miami

Ecco quanto ammesso dallo stesso Alcaraz al termine della partita persa contro il tennista statunitense: “Quando mi affrontano, i miei avversari scendono in campo senza pressione ed hanno sicuramente molto più da guadagnare che da perdere. Ora tornerò a casa e ne approfitterò per rilassarmi con i miei cari. Ho assolutamente bisogno di staccare la spina in questo momento, dopodiché comincerò a preparare al meglio la stagione sulla terra battuta, in cui ci sono tanti eventi che non vedo l’ora di giocare. Devo assolutamente recuperare tutte le energie mentali”.

Momento delicato, dunque, per Alcaraz che si ferma per qualche giorno in vista dei prossimi appuntamenti della nuova stagione tennistica.