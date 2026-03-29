Clamorosa decisione in vista dell’edizione 2026 di Wimbledon: ecco cosa cambia rispetto alle passate stagioni.

In questi giorni si sta disputando il terzo grande torneo della nuova stagione tennistica, ovvero il Masters 1000 di Miami, e la sfida tra Alcaraz e Sinner è già entrata nel vivo e sta regalando un grandissimo spettacolo. Lo spagnolo aveva trionfato agli Australian Open, prima che l’azzurro si prendesse la sua personale rivincita a Indian Wells.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’anno figura sicuramente Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 13 luglio, ma intanto a circa tre mesi dall’inizio c’è da registrare subito una grandissima novità per il terzo Grande Slam dell’anno.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘The Guardian’, l’organizzazione avrebbe infatti già consegnato ai giudici di sedia e agli arbitri un elenco con tutte parolacce, insulti o bestemmie in tutte le lingue del mondo così da evitare che qualcuno possa rimanere impunito. Una decisione importante, che mira a evitare qualsiasi atteggiamento ‘osceno’ nel corso del più antico evento del tennis. Condividete questa scelta? Come la prenderanno i protagonisti del circuito Atp?