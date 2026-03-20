Sinner si prepara a debuttare alMiami Open ma arriva una brutta notizia nei suoi confronti: colpo durissimo, terremoto nel circuito Atp

Il Sunshine Double, di fatto, è vincere entrambi i Masters 1000 in programma negli Stati Uniti. Dal cemento della California a quello del Miami Open, una vera impresa che è riuscita solo a pochissimi tennisti. L’ultimo a realizzarla è stato un tale Roger Federer nel 2017, giusto per capire come non si tratti di un qualcosa che accade ogni anno.

Eppure Jannik Sinner ha ora quest’obiettivo: dopo aver conquistato Indian Wells, punta con decisione al torneo della Florida. Sarebbe il modo definitivo per rispondere agli scettici e soprattutto a coloro che già cantavano il “De Profundis” dopo quanto visto a Melbourne in occasione degli Australian Open ed a Doha.

Va da sé come Sinner sia quindi completamente concentrato sul torneo statunitense ma al contempo attorno a lui girano voci circa il futuro del suo staff. Com’è noto ormai da tempo, Darren Cahill si dovrebbe ritirare a fine stagione – salvo clamorosi ripensamenti – ed al suo posto l’altoatesino non ha ancora scelto un altro tecnico.

Nelle scorse settimane era stato accostato il nome di Renzo Furlan a Jannik dopo aver terminato la sua collaborazione con Jasmine Paolini. Ma sembra che questa opzione possa sfumare considerato come l’allenatore potrebbe collaborare con Luca Nardi. Questa collaborazione possibile potrebbe chiudere la porta al binomio Furlan-Sinner.