Ennesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: si avvicina il suo addio alla Juve.

Tra pochi mesi, precisamente il prossimo 30 giugno, si concluderà definitivamente l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’attaccante serbo, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza e in estate vestirà la maglia di un altro club. Un vero e proprio colpaccio a parametro zero, che stuzzica alcune delle principali compagini italiane ed europee. Ma dove giocherà Vlahovic l’anno prossimo?

Tra le squadre maggiormente interessate al suo cartellino figura sicuramente il Milan: Max Allegri farebbe carte false pur di allenarlo nuovamente dopo l’esperienza in bianconero. Proprio in tal senso, arriva un importantissimo annuncio da parte dell’ex bianconero Zdenek Grygera ai microfoni di ‘MilanNews.it’: “Dusan è un grande campione, anche se nell’ultimo periodo ha perso qualcosina. Alla Fiorentina era tra i migliori, poi alla Juve le cose sono cambiate. Parliamo sicuramente di un giocatore da Milan, ma deve essere in condizioni ottime, con fiducia in se stesso e dal tecnico“.

Milan che, però, dovrà fare attenzione soprattutto al Barcellona che lavora per portare il calciatore in Spagna l’anno prossimo.