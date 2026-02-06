Arrivano pessime notizie da Trigoria per i tifosi della Roma: questa non vi voleva e inguaia Gian Piero Gasperini.

Cresce l’attesa per il posticipo della 24esima giornata di Serie A tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 20:45. Dopo il ko inaspettato sul campo dell’Udinese, si sono un po’ complicati i piani in casa giallorossa con il sorpasso della Juve al quarto posto e contro l’undici allenato da Pisacane è assolutamente vietato sbagliare.

Roma che, purtroppo, si vedrà costretta a rinunciare a uno degli ultimi arrivati nel calciomercato di gennaio, ovvero Robinio Vaz. Il 18enne francese ha rimediato una lesione di primo grado al soleo sinistro e starà fermo 15-20 giorni: questo significa che l’attaccante arrivato dal Marsiglia salterà sicuramente la super sfida contro il Napoli (15 febbraio) ed è in dubbio per quella contro la Juventus che si disputerà il prossimo 1 marzo.

Una tegola pesantissima per Gasperini che, dopo gli infortuni di Ferguson e Dovbyk, si ritrova di nuovo con gli uomini contati nel reparto offensivo. Una tegola che, in un momento delicato della stagione come questo, proprio non ci voleva.