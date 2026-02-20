Continuano i problemi in casa Juventus dopo le delusioni in campo: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Momento a dir poco complicato per la Juventus, che in pochi giorni ha detto addio alla Coppa Italia, si è vista superare dalla Roma al quarto posto nel campionato ed è stata travolta per 5-2 nella gara di andata dei playoff di Champions League. Sabato 21 febbraio, i bianconeri proveranno a rialzare la testa nella sfida casalinga con il Como ma intanto arriva un’altra mazzata per la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Senesi – Radioradio.it

La Vecchia Signora, infatti, rischia di dover dire definitivamente addio a Marcos Senesi, difensore argentino classe ’97 legato al Bournemouth da un contratto fino al 30 giugno . Comolli è da tempo al lavoro per prenderlo gratis in estate, ma adesso il Barcellona sarebbe in netto vantaggio nella corsa al 28enne originario di Concordia.

Un duro colpo per la Juve che, a questo punto, rischia di dover dirottare le proprie attenzioni su un nuovo profilo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Spalletti. Come si concluderà alla fine questa vicenda?