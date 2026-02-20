Continuano i problemi in casa Juventus dopo le delusioni in campo: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Momento a dir poco complicato per la Juventus, che in pochi giorni ha detto addio alla Coppa Italia, si è vista superare dalla Roma al quarto posto nel campionato ed è stata travolta per 5-2 nella gara di andata dei playoff di Champions League. Sabato 21 febbraio, i bianconeri proveranno a rialzare la testa nella sfida casalinga con il Como ma intanto arriva un’altra mazzata per la squadra allenata da Luciano Spalletti.

La Vecchia Signora, infatti, rischia di dover dire definitivamente addio a Marcos Senesi, difensore argentino classe ’97 legato al Bournemouth da un contratto fino al 30 giugno . Comolli è da tempo al lavoro per prenderlo gratis in estate, ma adesso il Barcellona sarebbe in netto vantaggio nella corsa al 28enne originario di Concordia.

Un duro colpo per la Juve che, a questo punto, rischia di dover dirottare le proprie attenzioni su un nuovo profilo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Spalletti. Come si concluderà alla fine questa vicenda?