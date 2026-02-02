Udinese – Roma, Ferrajolo A Botta Calda ▷ “Questa sconfitta non arriva a caso. Donyell? È nor-malen”

Segna Ekkelenkamp per l’Udinese dopo un primo tempo senza reti. E da quel momento la Roma non riesce a concretizzare. Gli rimane l’assalto finale, dove riesce a mettere la palla in porta Bryan Cristante, ma è tutto vano. Il fuorigioco impedisce il pareggio. Negli ultimi minuti di fuoco ci riprova Cristante: un suo tiro in mezzo alla mischia al centro dell’area sa di 1-1. Ma le mani e i riflessi incredibili di Okoye salvano l’Udinese. La Roma rischia il 2-0 dopo che Zaniolo in contropiede, con Svilar fuori per l’angolo finale, perde goffamente la palla e spreca l’occasione a porta vuota.

