Stasera si gioca Atalanta-Juve di Coppa Italia: c’è una decisione davvero inaspettata in casa bianconera.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, con inizio alle ore 21:00, la Juventus fa visita all’Atalanta nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: gara che si preannuncia davvero aperta a qualsiasi tipo di risultato. I bianconeri vengono dal successo di Parma in campionato e vogliono raggiungere l’Inter tra le semifinaliste della competizione, mentre i nerazzurri puntano tutto sul fattore campo e schierano gli uomini migliori.

Luciano Spalletti, invece, ricorre al turnover visto il tour de force che attende la Juve tra campionato e Champions League. Fuori Di Gregorio, Bremer, Yildiz, ma soprattutto fuori Thuram, che nell’ultimo periodo ha trascinato i bianconeri con prestazioni maiuscole in mezzo al campo. Inaspettata la decisione del tecnico della Juventus, che rinuncerà almeno inizialmente a un calciatore importantissimo come il 24enne francese. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Juventus, secondo quarto di finale di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 21:00:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti