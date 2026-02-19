Grave infortunio in Serie A: l’operazione chirurgica costringerà il calciatore a un lunghissimo stop.

In Serie A è entrata finalmente nel vivo la lotta per non retrocedere. Diverse le squadre coinvolte, tra cui l’Hellas Verona che occupa attualmente l’ultima posizione in classifica con 15 punti, in compagnia del Pisa. Il club scaligero ha raccolto appena 2 punti nelle ultime cinque gare di campionato (3 sconfitte e 2 pareggi) e domani sera dovrà assolutamente fare punti nella trasferta sul campo del Sassuolo.

Intanto proprio in casa Hellas c’è da registrare una pesantissima tegola che rischia di compromettere definitivamente la stagione della squadra allenata da Paolo Sammarco. Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito della compagine scaligera: “Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani”.

La stagione di Serdar, dunque, si conclude in anticipo e il centrocampista tedesco di origine turca tornerà in campo soltanto nella prossima stagione.