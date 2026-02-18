Ore concitatissime in casa Juve dopo la pesante sconfitta rimediata in Champions League: tutti i dettagli.

La Juve esce con le ossa rotte da Istanbul. Yildiz e compagni cadono infatti sotto i colpi del Galatasaray in un serata da incubo: finisce 5-2 a favore dei padroni di casa e adesso per accedere agli ottavi di finale di Champions League servirà una vera e propria impresa nel match di ritorno, in programma a Torino tra una settimana.

C’è grande delusione tra i tifosi della Vecchia Signora che, proprio in queste ore, hanno manifestato tutta la propria frustrazione anche nei confronti del tecnico Luciano Spalletti. Su X è tornato in trend l’hashtag #SpallettiOut:

13 gol presi in 4 partite. Squadra senza equilibrio. Fenomeno in panchina che gioca senza punta centrale. Presa la squadra a 3 punti dall’ inter. Fallimento totale. #spallettiout#GalatasarayJuve — Nero 21 🏴‍☠️🇮🇹🇮🇱 (@Nero21persempre) February 17, 2026

Il tecnico di Certaldo sta facendo un buon lavoro a Torino e oggi la Juve gioca un buon calcio, ma la stagione rischia di diventare fallimentare dopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta e la probabile eliminazione della Champions League dopo la disfatta di ieri sera. E voi da che parte state? Secondo voi Spalletti merita di guidare la Juve anche l’anno prossimo?