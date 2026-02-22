Ancora pessime notizie per Jannik Sinner dopo l’eliminazione all’Atp di Doha: è un momento no per l’azzurro.

La stagione tennistica di Jannik Sinner è cominciata davvero malissimo. Prima il ko contro Djokovic in semifinale agli Australian Open, poi il clamoroso ko contro Mensik nei quarti di finale dell’Atp di Doha: un doppia delusione che ha permesso ad Alcaraz (vincitore di entrambi i tornei) di allungare al comando della classifica mondiale.

E adesso dalla Spagna arriva pessime notizie proprio per Sinner. Marca, il quotidiano d’informazione sportiva con maggior tiratura in Spagna, ha infatti analizzato il momento che vive il tennista di San Candido titolando così: “Ora è ufficiale, Jannik Sinner è entrato in crisi”.

All’interno dell’articolo, i colleghi spagnoli si soffermano su diverse criticità: Sinner a Doha si è reso protagonista di una serie di errori mai visti prima, poi si punta il dito anche contro la sua decisione di arrivare in Qatar molto prima dell’inizio, rinunciando ad assistere alla cerimonia dei Giochi Olimpici di casa.

La stagione è appena iniziata e Sinner vuole tornare subito protagonista, a cominciare dai prossimi tornei di Indian Wells e Miami: il tennis ha bisogno di un campionissimo come Jannik.