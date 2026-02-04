Novità importantissime nel ranking Atp dopo l’ultimo forfait: è ufficiale la sua assenza in un attesissimo torneo.

3-1 ai danni di Djokovic e primo trionfo in carriera agli Australian Open. Carlos Alcaraz inizia nel migliore dei modi questo 2026 e, grazie al successo di Melbourne, è il più giovane tennista di sempre a completare il Career Grand Slam con il successo in tutti e 4 gli Slam. Vittoria che consente al fenomeno spagnolo anche di allungare nella classifica mondiale.

Classifica Atp che, però, restituisce a Jannik Sinner subito l’opportunità di ridurre il distacco dal suo amico-rivale. Alcaraz, infatti, non prenderà parte all’Atp 500 di Rotterdam, torneo che l’anno scorso aveva vinto: il 22enne originario di Murcia perde così i 500 punti conquistati 12 mesi fa e Sinner avrà la ghiotta occasione di guadagnare terreno e avvicinarsi al primo posto del ranking.

Una rivalità che andrà avanti almeno fino al termine della stagione, con Alcaraz e Sinner pronti a darsi battaglia per il numero 1 al mondo. Dopo Melbourne, però, arriva finalmente una buona notizia per l’azzurro: il forfait di Alcaraz in Olanda stravolge nuovamente il ranking Atp.