Gasperini-Massara: è guerra! ▷ “Non possono rompergli il ca**o!” | Scontro fra Camelio e Viviano

GASPERINI-MASSARA, “NON POSSONO ROMPERGLI IL CA**O!” – Il clima in casa Roma è tutt’altro che sereno e la questione va ben oltre i novanta minuti. A Trigoria, infatti, riaffiorano vecchie frizioni proprio nel momento in cui la squadra non può permettersi passi falsi nella volata Champions. Il campo e la scrivania viaggiano su binari intrecciati, ma l’equilibrio appare sempre più precario.

Dopo il ko di Udine i giallorossi si ritrovano a inseguire una Juventus rinvigorita che, con l’arrivo di Spalletti, ha rosicchiato ben 11 punti alla formazione di Gasperini. E proprio l’allenatore della Roma, nella notte friulana, non ha nascosto tutto il suo malcontento per un mercato giudicato costoso, sì, ma incompleto.

“Decidetevi: volete una Roma under 23 o puntare alla Champions?”, lo sfogo di Gasp, che ha rimarcato come giovani come Vaz e Venturino rappresentino scommesse per il domani e non possano essere caricati di responsabilità immediate. Più indulgente, invece, il giudizio su Malen e Zaragoza, ritenuti pronti da subito.

Parole che sembrano avere un destinatario principale: Massara. Al ds vengono imputate, seppur indirettamente, tempistiche discutibili e alcuni obiettivi mancati nel mercato di gennaio. Ma il messaggio non risparmia nemmeno la proprietà, nonostante un investimento complessivo che supera i 120 milioni dall’estate. Una tensione che Gasperini conosce bene, avendola già vissuta in passato anche a Bergamo, dove però ai contrasti sono spesso seguiti risultati concreti.

