Mai come in occasione di questo referendum sulla giustizia e la separazione delle carriere, i temi affrontati sono estremamente tecnici e complessi. Ma anche noi normali cittadini abbiamo la possibilità e l’obbligo di informarci, basandoci sulla realtà materiale delle cose. E non certamente (e unicamente) sulle parole di quel politico piuttosto che l’altro; di quel partito piuttosto che l’avversario di turno.

In vista della prossima tornata referendaria del 22-23 marzo, Radio Radio, da sempre agorà di libertà espressiva e intellettuale, si propone un obiettivo che dovrebbe essere idealmente quello di tutti gli organi di informazione. Cioè dare voce e spazio a entrambe le fazioni del Sì e del No, invitando gli ascoltatori a farsi la propria libera idea.

Anche perché, in funzione di ciò, basta accendere il nostro computer o anche solo il nostro smartphone. E andare, ad esempio, sul sito del senato della repubblica. In diretta su “Un Giorno Speciale”, è esattamente quello che abbiamo cercato di fare; analizzando (una a una) alcune delle modifiche formali e sostanziali previste dalla legge di riforma costituzionale oggetto del referendum.

