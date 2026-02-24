Luigi Di Maio professore al King’s College: l’ironica ‘meritocrazia’

Il prestigioso King’s College di Londra si arricchisce ora grazie alla prestigiosissima presenza di un professore onorario di tutto rispetto. L’immarcescibile Luigi Di Maio va infatti a impreziosire la blasonata istituzione inglese, diventando appunto professore onorario.

Il riconoscimento dei meriti?

Ne dà la notizia lo stesso ex pentastellato partenopeo sui propri canali social, ma la notizia viene diffusa anche dai principali giornali nazionali; ad esempio, ne dà notizia Open, tra gli altri. A confermarla, oltretutto, è la pagina ufficiale del blasonato istituto inglese, che pubblica la pagina docente con tanto di foto e di qualifica del nuovo professore onorario Luigi Di Maio.

La società capitalistica della quale siamo, nostro malgrado, abitatori avrà senz’altro molteplici difetti e numerose contraddizioni, non v’è dubbio, ma se non altro bisogna riconoscerlo onestamente: essa riconosce i meriti e i talenti e li premia adeguatamente.

Luigi Di Maio è stato magnificamente premiato per il suo cursus honorum eccezionale e per il suo curriculum di studi eccelso, per i titoli di studio guadagnati faticosamente e per la brillante carriera densa di pubblicazioni scientifiche tradotte in mezzo mondo.

Lo stesso si può dire per la carica che gli era stata assegnata in qualità di rappresentante dell’Unione Europea nel Golfo Persico, non v’è dubbio: il giusto riconoscimento degli immensi meriti di quest’uomo dal curriculum straordinario non può che essere elogiato da tutti. Che sia da esempio a tutti i giovani italiani che si affaticano sui libri e che si adoperano con interminabili ore di studio matto e disperatissimo per ottenere lauree e dottorati nelle prestigiose università d’Italia e del mondo.

Il ‘migliore dei mondi possibili’

La vicenda che stiamo commentando ci insegna una volta di più che aveva perfettamente ragione il Pangloss di cui scriveva Voltaire nel Candide. Viviamo nel migliore dei mondi possibili, come dice Pangloss e come già diceva Leibniz: il migliore dei mondi possibili, ove splende una magnifica razionalità unita a una santissima giustizia.

Osate forse dubitarne? Ebbene, se ancora ne dubitavate, ora avete la prova provante che questo è il migliore dei mondi possibili, quello dei meriti sempre riconosciuti. Luigi Di Maio è divenuto professore al King’s College. Quale miglior notizia di questa? Quale prova più magnifica del fatto che la giustizia regna sovrana e che i meriti, sempre e comunque, vengono presto o tardi riconosciuti?

Radioattività – Lampi del pensiero quotidiano con Diego Fusaro