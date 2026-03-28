“Non oserete toccare la nostra sovranità monetaria” | La Svizzera si schiera contro il digitale

La Svizzera torna a far parlare di sé con una scelta che mette al centro un tema sempre più discusso in tutta Europa: il rapporto tra digitalizzazione, denaro contante e libertà individuale. Nel mese di marzo, i cittadini svizzeri sono stati chiamati a esprimersi su un’iniziativa che mirava a garantire, anche a livello costituzionale, la disponibilità e l’utilizzo del denaro contante. Non si è trattato solo di una questione tecnica o economica, ma di un passaggio profondamente politico e culturale: stabilire se il contante debba restare un diritto tutelato oppure lasciare spazio a un sistema completamente digitalizzato.

Il cuore del dibattito ruota attorno a un punto preciso: il contante non è soltanto uno strumento di pagamento, ma rappresenta per molti una forma di autonomia, riservatezza e sicurezza. In un contesto in cui i pagamenti elettronici e le piattaforme digitali sono sempre più diffusi, cresce anche la preoccupazione per il controllo dei dati, per la tracciabilità totale delle abitudini individuali e per il potere concentrato nelle mani di banche e grandi operatori tecnologici.

Il modello svizzero: informazione e partecipazione

La Svizzera, da sempre caratterizzata da un forte senso civico e da una democrazia diretta molto sviluppata, ha affrontato questo tema con un approccio trasparente. Le istituzioni hanno informato i cittadini attraverso materiali ufficiali chiari e accessibili, lasciando poi alla popolazione la responsabilità della scelta. Un modello che evidenzia il ruolo centrale dell’informazione e della partecipazione consapevole.

Il risultato della consultazione ha mostrato un ampio consenso verso la tutela del contante, segnale di una volontà diffusa di non rinunciare completamente a questo strumento. Non si tratta di un rifiuto della tecnologia, ma piuttosto della richiesta di mantenere un equilibrio: innovare senza perdere diritti considerati fondamentali.

In un’epoca in cui molti Paesi discutono limiti all’uso del contante o spingono verso sistemi di pagamento esclusivamente digitali, la posizione svizzera rappresenta un caso emblematico. Dimostra come sia possibile coniugare modernità e libertà individuale, mantenendo al centro il cittadino e le sue scelte.

Il messaggio che emerge è chiaro: il progresso tecnologico non deve necessariamente tradursi in una rinuncia, ma può – e forse deve – convivere con strumenti tradizionali che continuano a garantire indipendenza e fiducia.