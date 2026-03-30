Pessime notizie per la Juventus in vista del calciomercato estivo: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Ha sbloccato il match valido per i playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord grazie ad una splendida conclusione dal limite dell’area e anche quest’anno sta confermando di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Sandro Tonali continua a far parlare di sé e, non a caso, il suo nome è finito sul taccuino dei principali club europei in vista della prossima estate.

La Juve corteggia da mesi il 25enne di proprietà del Newcastle, ma adesso arrivano pessime notizie proprio per i bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayern Monaco sarebbe infatti disposto a fare follie per il cartellino di Tonali e anche l’allenatore Vincent Kompany avrebbe già dato il via libera all’operazione.

La Juve non avrebbe alcuna chance di poter competere con un club molto potente dal punto di vista economico come il Bayern e, dunque, rischia seriamente di dover virare su altri nomi per rinforzare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Una vera e propria mazzata per la Vecchia Signora in vista della stagione 2026/2027.