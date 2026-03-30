ITALIA-BOSNIA: LE PAROLE DI DIMARCO – L’Italia torna a sognare il Mondiale e lo fa superando paure e pressione. La vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord vale l’accesso alla finale playoff, ultimo ostacolo per tornare alla Coppa del Mondo dopo due clamorose esclusioni consecutive.

Al termine della gara, l’attenzione si è subito spostata sull’altra semifinale playoff tra Galles e Bosnia. I giocatori azzurri si sono riuniti per seguire i calci di rigore su un dispositivo mobile, vivendo insieme l’esito della sfida. La vittoria dei bosniaci ha scatenato una reazione spontanea di gioia, immortalata dalle telecamere e diventata rapidamente virale, soprattutto in Bosnia.

Proprio quel video ha acceso le polemiche. In alcune immagini si vedono Federico Dimarco, Guglielmo Vicario e Pio Esposito esultare dopo il rigore decisivo, interpretato da molti come un gesto di arroganza nei confronti della futura avversaria. Una lettura che ha contribuito a surriscaldare ulteriormente il clima in vista della sfida decisiva di Zenica.

A chiarire la situazione è stato lo stesso Dimarco, intervenuto in conferenza stampa. L’esterno ha respinto ogni accusa: si è trattato, ha spiegato, di una semplice reazione istintiva, vissuta in un momento informale insieme a compagni e familiari. Nessuna mancanza di rispetto, anzi. Il giocatore ha sottolineato di aver sentito anche Edin Dzeko subito dopo, scambiandosi messaggi di stima reciproca.

“Arroganti? Come potremmo esserlo se abbiamo saltato gli ultimi due Mondiali?“, ha aggiunto Dimarco, rivendicando un atteggiamento improntato all’umiltà.

Intanto, sul campo, l’Italia si prepara a una sfida durissima. La Bosnia, capace di espugnare Cardiff ai rigori, si presenta come una squadra esperta, compatta e motivata. A Zenica, in un ambiente che si preannuncia infuocato, gli azzurri si giocheranno tutto: non solo la qualificazione, ma anche la possibilità di lasciarsi definitivamente alle spalle un periodo buio della propria storia calcistica.