Colpo di scena improvviso nel mondo del tennis: il protagonista è ancora una volta Carlos Alcaraz.

Si è arreso in tre set a Sebastian Korda nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami, salutando in anticipo il torneo. Carlos Alcaraz vive un momento delicatissimo, lo dimostrano le dichiarazioni rivolte al suo angolo proprio nel corso del match contro il 25enne statunitense: “Non ce la faccio più oggi! Voglio tornare a casa adesso!“.

E adesso a fare un punto sul momento di Alcaraz ci pensa la sua ex psicologa Josefina Cutillas nel corso di un’intervista al quotidiano ‘El Mundo’: “Tutti gli sportivi del mondo non hanno poteri soprannaturali, ma sono umani come tutti gli altri. Carlos ha accumulato troppo stress nelle ultime settimane e a Miami è crollato emotivamente. Ha subito un danno psicologico. Molto probabilmente non si è riposato a sufficienza o non si è concentrato abbastanza sul suo benessere. Quanto visto in campo contro Korda non è poi così insolito e grave”.

Un annuncio importante che fa tremare i tifosi del numero 1 del ranking Atp, che avrà subito l’occasione di rifarsi con i primi tornei della nuova stagione tennistica su terra rossa.