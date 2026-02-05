Lazio, Vocalelli contro Melli e Salomone in diretta ▷ “Ha fatto un capolavoro? Fate ridere, mondo al contrario!”

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, in casa Lazio è tempo di bilanci. Dopo il blocco della scorsa estate, tifosi e Maurizio Sarri si aspettavano rinforzi di spessore già dalle prime battute di gennaio. Aspettative che, però, non hanno trovato riscontro nei fatti.

Anzi, la prima settimana di mercato ha portato con sé più interrogativi che certezze. Da Formello sono partiti due pilastri della squadra biancoceleste: Valentín Castellanos, destinazione West Ham, e Matteo Guendouzi, volato al Fenerbahçe. Due cessioni che pesano, non solo per il valore tecnico dei giocatori, ma anche per il ruolo centrale che avevano assunto negli equilibri tattici e caratteriali della squadra di Sarri.

A sostituirli sono arrivati Ratkov e Taylor, profili giovani e interessanti, ma inevitabilmente lontani, almeno per il momento, dal garantire lo stesso impatto immediato. Un cambio di rotta che ha spiazzato l’ambiente, soprattutto considerando le ambizioni dichiarate a inizio stagione.

Come se non bastasse, nelle ultime settimane si è acceso anche il caso Romagnoli. La frattura tra il difensore e la società appare evidente e ora dovrà essere ricucita in vista della seconda parte del campionato. Un’operazione tutt’altro che semplice, soprattutto alla luce dell’importanza del centrale nello scacchiere difensivo di Sarri e del suo peso all’interno dello spogliatoio.

Lazio, era quello che ci voleva?

Sul fronte arrivi, la Lazio ha seguito una linea chiara e coerente: puntare su giovani di prospettiva. Oltre a Taylor e Ratkov, sono sbarcati a Formello anche Przyborek, Motta e Maldini, calciatori con margini di crescita evidenti ma ancora lontani dall’essere pronti per reggere subito il peso di una piazza esigente come quella biancoceleste.

Si tratta, dunque, di operazioni più orientate alla sostenibilità e alla progettualità che all’immediata competitività. Scelte che guardano al futuro, ma che nel presente rischiano di lasciare Sarri con una rosa incompleta e priva di alcune certezze fondamentali.

Il mercato della Lazio, insomma, sembra aver imboccato una strada chiara ma divisiva. Tra addii pesanti, tensioni interne e scommesse per il domani, il campo sarà ora chiamato a dare le risposte che tifosi e ambiente attendono. Con la consapevolezza che il tempo, per alcuni, potrebbe non essere un alleato.

Scontro acceso in diretta: Melli e Salomone contro Vocalelli

Momenti di forte tensione negli studi di Radio Radio Lo Sport, dove il dibattito sul mercato della Lazio si è trasformato in un durissimo scontro tra gli opinionisti. Da una parte Franco Melli e Luigi Salomone, dall’altra Alessandro Vocalelli, protagonisti di un confronto acceso che ha diviso nettamente lo studio.

A far esplodere la discussione è stata l’analisi di Salomone sull’operato del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani. Secondo il giornalista, il dirigente della Lazio avrebbe messo a segno “un capolavoro dal punto di vista economico“, riuscendo a sistemare i conti del club attraverso cessioni importanti e una linea improntata alla sostenibilità.

Una lettura che Vocalelli ha respinto con decisione, interrompendo il ragionamento con parole durissime: “È il mondo al contrario“. Da lì, il confronto si è rapidamente acceso, con Vocalelli che ha contestato l’idea di poter definire positivo un mercato che ha visto partire giocatori chiave senza sostituzioni di pari livello, sottolineando come il calcio non possa essere valutato esclusivamente attraverso i numeri di bilancio.

Un dibattito acceso, specchio fedele del momento che sta vivendo la Lazio e delle divisioni che attraversano l’ambiente biancoceleste.

Guarda lo scontro integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport.