Juve pronta a rialzare la testa dopo il ko in campionato contro l’Inter: ecco le mosse di mercato del club bianconero.

La sconfitta (3-2) contro l’Inter brucia tantissimo, ma la Juventus vuole immediatamente voltare pagina. A cominciare dall’impegno di Champions League contro il Galatasaray, valido per l’andata dei playoff e in programma martedì a Istanbul alle ore 18,45.

I bianconeri, inoltre, sono anche al lavoro sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Calciomercato.it’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe molto interessata al cartellino di Berat Ridvan Djimsiti, difensore dell’Atalanta e della nazionale albanese classe ’93, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il rinnovo con la Dea appare al momento assai improbabile e, dunque, a Torino hanno tutta l’intenzione di accelerare per prenderlo a parametro zero in estate. Djimsiti ha grande esperienza e anche quest’anno sta giocando molto bene a Bergamo, per cui si tratterebbe di una super operazione da parte della Juve a cifre contenute. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende di mercato e vi terremo sicuramente aggiornati.