Il futuro di Moise Kean potrebbe riservare a breve un grande colpo di scena: le ultime sul centravanti della Fiorentina.

2-2 in casa contro il Torino e terzultimo posto in classifica a quota 18 punti. Continua il momento no per la Fiorentina che, dopo una ripresa nelle scorse settimane, attraversa adesso una nuova fase negativa. La squadra allenata da Vanoli era in vantaggio fino alla fine, ma proprio in extremis è arrivato il pareggio di Maripan che ora complica i piani dei viola.

E dal mercato arrivano altre pessime notizie per la Fiorentina. Moise Kean, infatti, potrebbe salutare la compagnia al termine della stagione in corso: il nome dell’ex Juventus resta sul taccuino di alcuni club europei e non solo, ma nelle ultime ore ci sarebbe da registrare un inserimento del Milan che è alla ricerca di un nuovo attaccante.

Resta la clausola rescissoria da 62 milioni che si attiva e sarà valida dall’1 al 15 luglio, ma la dirigenza del Diavolo ci crede e vuole assolutamente provarci. Allegri ha già dato l’ok all’eventuale arrivo di Kean nel capoluogo meneghino e adesso la dirigenza rossonera è al lavoro per accontentare il proprio allenatore.