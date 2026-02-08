La Lazio viene recuperata all’ultimo minuto dalla Juventus, portando a casa comunque un buon pareggio. Finisce 2 a 2 dopo il doppio vantaggio biancoceleste firmato da Pedro e Isaksen. La rimonta bianconera la completano McKennie e Kalulu. L’analisi della partita è affidata a Franco Melli: “La Lazio questa partita la doveva vincere, c’è una sorta di destino avverso che porta la Lazio a rovinare le proprie partite all’ultimo, ne ricordo una a Udine con un finale pieno di polemiche. La Juventus è stata salvata da Boga e McKennie che è sempre l’ultimo ad arrendersi. La Lazio ha perso i suoi difensori centrali, mancava un respiro alla fine della partita, un niente.

Non dimentichiamo che la Lazio ha mancato una volta il 3 a 0 e due volte il 3 a 1. Io credo che di rimessa abbiamo visto cose che ci torneranno utili, Maldini può diventare ed è già un grande giocatore, ha coordinato con grande maestria tutte le azioni di rimessa della Lazio. Colpito duramente da Bremer, nell’indifferenza dell’arbitro ha giocato anche insanguinato. Ha tenuto in scacco la difesa della Juventus e sovrastato Bremer, un ottimo investimento, darà grandi soddisfazioni”.