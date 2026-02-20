Altra mazzata pesantissima per la Juventus: la notizia rischia di rovinare i piani della Vecchia Signora.

Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e la disfatta in Champions League sul campo del Galatasaray, ricevono un’altra batosta, questa volta in sede di calciomercato. La notizia arrivare direttamente dalla Spagna e rischia di ribaltare completamente le strategie della Vecchia Signora in vista del prossimo anno.

Nico Gonzalez, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, ha subito un nuovo infortunio: il calciatore di proprietà della Juve ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite e dovrà rimanere fermo ai box per circa 3 settimane. L’operazione tra Juve e Atletico prevede un riscatto a favore del club allenato da Simeone che diventerebbe obbligo (32 milioni di euro) in caso di raggiungimento almeno il 60% delle gare stagionali di campionato con un minutaggio minimo di 45 minuti.

Il ko rimediato dall’argentino, dunque, rischia di mandare i frantumi quanto pattuito tra bianconeri e Colchoneros all’inizio della stagione in corso: i tifosi bianconeri incrociano le dita e auspicano il rientro in campo di Nico Gonzalez, per non dire addio a oltre 30 milioni di euro.