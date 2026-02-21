Una delle partite più interessanti di questo turno di Serie A è sicuramente Lecce Inter: i nerazzurri arrivano dalla batosta europea contro il Bodo, il risultato del match di questa sera non è certo scontato come si poteva pensare qualche settimana fa. La squadra di Chivu arriva piena di cerotti, con il morale a terra e con molti assenti, fa il punto Stefano Agresti: Lecce – Inter è una partita molto interessante, i nerazzurri giocano con una formazione molto rimaneggiata, la squadra di Chivu è senza Lautaro, Chalanoglu, Barella e forse Bastoni. In mezzo al campo potrebbero essere titolari Diouf e Frattesi. L’Inter con le piccole non sbaglia mai, è a più 7 del Milan e potrebbe mettersi a 10 punti. Sarebbe importante per loro arrivare al meno con 7 punti di vantaggio sul Milan al Derby. Una partita da guardare con grande attenzione.

L’Inter resta favorita per Padovan, ma la crisi è acclarata: “Non sono convinto che l’Inter stia troppo bene, e non stava bene neanche con la formazione titolare. Ha perso male col Bodo, non ha giocato bene e avrebbe perso anche 11 contro 11 con la Juventus. Le assenze sono importanti, anche se i titolari hanno fatto male ultimamente quando sono stati impiegati. Gioca a una temperatura molto diversa di quella affrontata nell’ultima sfida di Champions, a non troppe ore di distanza dall’ultimo impegno. Penso che alla fine l’Inter vincerà, se sarà riuscita ad avere il tempo di preparare bene una partita così importante, per lei e per il Lecce”.

L’accento sul Lecco lo pone il bomber Pruzzo: “Di Francesco ha vinto a Cagliari una partita che ha rilanciato il Lecce e la rimette al centro della lotta salvezza. L’obiettivo dei salentini è fare un gol e magari coprirsi in difesa. La squadra gioca bene e ha ritrovato le giuste motivazioni, l’impresa è possibile Per la squadra di Chivu non sarà facile”.