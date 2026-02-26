Colpo di scena Barella: i tifosi dell’Inter quasi non ci credono, ecco le ultimissime da Appiano Gentile.

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt è un durissimo colpo in vista del finale di stagione e in casa Inter c’è ancora tanta delusione dopo il doppio confronto con la squadra norvegese. I nerazzurri si sono arresi in entrambe le gare e non sono mancate le critiche da parte dei tifosi ad alcune dei calciatori della rosa a disposizione di Chivu.

Nell’occhio del ciclone è finito anche Nicolò Barella, che viene da una stagione non proprio esaltante a Milano. L’ex centrocampista del Cagliari – secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’ – non ha collezionato gol e assist nell’edizione di quest’anno di Champions League, mentre in campionato è fermo a un gol. Numeri deludenti per uno dei migliori interpreti del ruolo, che sta vivendo un periodo di grossa difficoltà a livello fisico: il calo nelle ultime apparizioni è apparso evidente e adesso i tifosi si augurano di poter vedere il miglior Barella per il rush finale in campionato.

C’è uno scudetto da conquistare e il centrocampista della Nazionale italiana di Gattuso vuole essere decisivo per il raggiungimento di un traguardo così ambizioso.