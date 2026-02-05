Colpo di scena a Roma dopo il ko rimediato sul campo dell’Udinese nell’ultimo turno di campionato: cosa succede.

La sconfitta rimediata sul campo dell’Udinese nell’ultimo turno di campionato proprio non è andata giù a Gian Piero Gasperini e ai tifosi della Roma. I giallorossi sono apparsi stanchi, prevedibili e in 90′ di gioco hanno creato una sola palla gol, ovvero quella nel finale con Mancini a cui si è opposto un grandissimo Okoye. Ko pesantissimo che ha permesso alla Juve di Spalletti di superare proprio la Roma al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

La formazione della Roma a CagliariI calciatori della Roma (Screenshot da profilo X @OfficialASRoma ) – Radioradio.it

E ora Gasp è pronto a cambiare. Il tecnico giallorosso pensa a qualche novità di formazione in vista del posticipo della 24esima giornata contro il Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio. La più grande novità potrebbe riguardare l’ultimo arrivato Bryan Zaragoza, che si candida a sostituire uno spento Pellegrini e a giocare insieme a Soulé alle spalle dell’unica punta Malen.

Il giocatore di proprietà del Bayern Monaco ha passo, tecnica e salta l’uomo con una certa facilità: tutte caratteristiche che potrebbero tornare molto utili a Gasperini in un momento cruciale della stagione come questo.