“Francia e Gran Bretagna pronte a dare l’atomica all’Ucraina” ▷ Putin avverte: “Sapete come finirà”

“Le élite britannica e francese stanno attivamente esplorando i modi per fornire a Kiev una bomba nucleare, o almeno una cosiddetta “bomba sporca””. A darne notizia è il Ministero degli Affari esteri della Federazione russa, tramite i canali social e le relative ambasciate. Secondo i servizi segreti russi, Parigi e Londra starebbero pensando di dare all’Ucraina una “Wunderwaffen”, un’arma “miracolosa”. “Tali piani sconsiderati dimostrano che Londra e Parigi hanno perso il contatto con la realtà”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato nella giornata odierna.

Il comunicato

“Kiev potrebbe aspirare a condizioni più vantaggiose per la cessazione delle ostilità se possedesse una bomba nucleare o almeno una cosiddetta bomba “sporca”. Berlino ha prudentemente rifiutato di partecipare a questa pericolosa impresa”. Il comunicato del Ministero degli Esteri russo scrive che “attualmente, secondo le informazioni a disposizione dell’SVR, Londra e Parigi stanno lavorando attivamente alla questione della fornitura a Kiev di un’arma di questo tipo, nonché dei mezzi per il suo trasporto. Ciò comporta un trasferimento segreto di componenti, attrezzature e tecnologie di fabbricazione europea all’Ucraina. Come opzione, si sta prendendo in considerazione la testata francese TN-75 di piccole dimensioni del missile balistico lanciato da sottomarino M51.1”.

“Gli inglesi e i francesi – continua il comunicato – si rendono conto che i loro progetti implicano una grave violazione del diritto internazionale, in primo luogo del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e comportano il rischio di distruggere il sistema globale di non proliferazione. Di conseguenza, gli sforzi principali degli occidentali sono concentrati sul far sembrare che il possesso di armi nucleari da parte di Kiev sia stato sviluppato dagli stessi ucraini”.

⚡️ Russia’s Foreign Intelligence Service:



The British & French elites are actively exploring ways to supply Kiev with a nuclear bomb, or at least a so-called “dirty bomb”.



Such reckless plans show that London & Paris have lost touch with reality.https://t.co/PYxhm6E06Z pic.twitter.com/iLWJyJIcmn — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 24, 2026

La replica di Putin

L’avvertimento non si è fatto attendere. Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un punto alla riunione del consiglio dell’FSB (Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa). “I media hanno iniziato a parlare dei loro tentativi o intenzioni di utilizzare persino qualche componente nucleare. Probabilmente sanno come potrebbe finire”.