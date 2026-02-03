“Certo che vogliamo la sostituzione!”. Lo afferma durante un comizio a Saragozza di Podemos, Irene Montero, eurodeputata spagnola, già ministra dell’Uguaglianza del Governo Sanchez dal 2020 al 2023. “Vorrei chiedere ai migranti e vittime di razzismo – dice Montero – di non lasciarci soli con tutti questi fascisti! E certo che vogliamo che votino! Certo che sì! Abbiamo fatto ottenere i documenti, la regolarizzazione e ora puntiamo alla cittadinanza o a cambiare legge affinché possano votare!”. Il contesto è quello della recente regolarizzazione straordinaria di circa mezzo milione di persone irregolari, voluta dal governo di Pedro Sanchez, per chi riesca a dimostrare almeno cinque mesi di residenza in Spagna prima del 31 dicembre 2025 e non abbia gravi precedenti penali. La deputata ha rivendicato la riuscita della proposta nonostante non sia all’interno della maggioranza.

Dal palco del comizio ha nominato la “teoria della sostituzione”, attraverso la quale “speriamo di poter spazzare via fascisti e razzisti”.