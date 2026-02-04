Mercato di gennaio concluso, ma occhio all’estate: Juve e Inter potrebbero dare vita a un clamoroso affare.

Il prossimo 14 febbraio si affronteranno a San Siro in un match che potrebbe dire moltissimo in chiave scudetto e Champions League, ma intanto le strade di Inter e Juventus si incrociano nuovamente sul mercato. Sì perché, a pochissime ore dalla chiusura della sessione invernale di gennaio, i riflettori sono puntati già sull’estate quando i due club rivali potrebbero dare vita a una clamorosa operazione.

Il protagonista è, ancora una volta, Davide Frattesi che qualche giorno fa è stato vicinissimo al trasferimento al Nottingham Forest, prima della fumata grigia tra l’Inter e il club di Premier League. Ora ecco il colpo di scena. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, il centrocampista classe 1999 sarebbe un vero e proprio pupillo di Luciano Spalletti e adesso la dirigenza della Juventus avrebbe tutta l’intenzione di accontentare il proprio allenatore.

Se ne riparlerà a giugno, a bocce ferme, ma una cosa è certa: la Juve vuole Frattesi e farà di tutto per portarlo a Torino al termine della stagione in corso. Vedremo come andrà a finire.