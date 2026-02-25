La Roma studia le strategie da adottare nella nella finestra estiva di calciomercato: ecco le ultimissime.

La Roma è carica in vista del big match di domenica sera contro la Juventus, che rischia di essere decisiva per la volata Champions League. I giallorossi, grazie al successo interno contro la Cremonese, hanno ora 4 punti di vantaggio sulla banda di Spalletti e l’occasione di scappare a +7 in caso di vittoria all’Olimpico.

La dirigenza giallorossa, però, è concentrata anche sulle strategie da adottare in estate sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Uno dei principali obiettivi si chiama Lorenzo Marco Bernasconi, laterale dell’Atalanta classe 2003: il ragazzo originario di Crema sta disputando una stagione super a Bergamo e ora la Roma avrebbe tutta l’intenzione di portarlo nella capitale al termine della stagione in corso.

La dirigenza capitolina ha già avanzato una proposta da 15 milioni di euro, che però è stata rifiutata dai vertici nerazzurri, e ora è pronta a rilanciare: sarò davvero Bernasconi il tanto atteso rinforzo a sinistra della Roma o alla fine i giallorossi vireranno su un altro profilo? Lo scopriremo molto presto…